Kogel door de kerk: groot scherm voor bekerfinale op Sint-Pietersplein, 12 urenloop verschoven naar maandag Sabine Van Damme & Sam Ooghe

12 maart 2019

13u21 0 Gent Alles moet wijken voor KAA Gent en de bekerfinale op 1 mei. Het groot scherm en de afterparty worden georganiseerd op het Sint-Pietersplein. De 12 urenloop van de studenten, die al langer gepland stond op 2 mei, verschuift naar maandag 29 april.

Zodra duidelijk werd dat KAA Gent de bekerfinale zou spelen, riep burgemeester Mathias De Clercq – zelf een fervent Buffalo – dat er een groot scherm en een afterparty zouden worden georganiseerd. Dat de bekerfinale op woensdag 1 mei gespeeld wordt, en dat de studenten al langer op 2 mei het Sint-Pietersplein hadden gereserveerd voor hun 12 urenloop, werd toen even uit het oog verloren.

En dus bleef het na die enthousiaste mededeling over dat groot scherm oorverdovend stil in het stadhuis. Wel kregen alle supportersclubs van KAA Gent al te horen dat het evenement zeker op het Sint-Pietersplein zou plaatshebben. Logisch ook, dat is het grootste evenementenplein in Gent. Maar de 12 urenloop is ook een groot evenement waar heel wat opbouw aan vooraf gaat. Er wordt zelfs een brug over het parcours gebouwd, en dat kan niet in enkele uren tijd. Beide evenementen combineren bleek dus niet mogelijk.

Sportief

Nu laten de organisatoren van de 12 urenloop weten dat hun sportieve dag verschoven wordt, naar maandag 29 april. “Om een lang verhaal kort te maken, door de bekerfinale is het Sint-Pietersplein niet beschikbaar voor de 12 urenloop op de eerder aangekondigde datum. Daarom is de 12 urenloop verschoven naar maandag 29 april. Beetje atypisch maar zeker niet minder leuk.” Een sportieve houding dus van de studenten. Hun evenement was dit jaar al atypisch op zich, want alle andere jaren werd op woensdag gelopen. De tweede woensdag na de paasvakantie, meer bepaald. Dit jaar is dat 1 mei - een vakantiedag - en was er sowieso al geschoven naar de donderdag.

Het wordt dus een drukke week daar op het Sint-Pietersplein. Want dat er een massa fans zal afzakken naar het groot scherm is nu al duidelijk. Het Koning Boudewijnstadion is te klein om alle Gent-fans een plek te geven. KAA Gent mag ‘maar’ 20.200 kaarten verkopen, maar zou er makkelijk 40.000 aan de man kunnen brengen. De 17.200 abonnees krijgen voorrang bij de kaartenverkoop, en alle supportersclubs samen krijgen ook minstens 700 kaarten ter beschikking voor hun leden. Wat dan nog overblijft, zal vrij verkocht worden. Maar het is nu al duidelijk dat lang niet elke fan die de finale wil zien een kaart zal kunnen bemachtigen. En dus kunnen om en bij de 15.000 fans die niet naar Brussel kunnen terecht op het Sint-Pietersplein. Ook enkele cafés, zoals De Zot aan het Sint-Pietersstation en de Ventura op de Vrijdagmarkt kondigden al aan een groot scherm te zetten.

Wanneer de verkoop voor de tickets voor de Bekerfinale in Brussel start, en hoeveel die kaarten zullen kosten, is nog niet bekend.