Koersfiets kwartier sneller dan wagen TWEEWIELER SNELSTE VERVOERSMIDDEL TIJDENS 'SPITSTEST' FIETSERSBOND YANNICK DE SPIEGELEIR

25 april 2018

02u51 0 Gent Wie vanuit de stadsrand de ochtendspits moet trotseren om tijdig in hartje Gent te geraken, verplaatst zich het best met een fiets. Dat is de conclusie van de 'spitstest' die een team van de Fietsersbond gisteren uitvoerde. De tweewielers klopten openbaar vervoer en auto's op snelheid.

Verschillende pendelaars vertrokken gisteren iets na 7 uur vanuit buurgemeenten Wetteren, Melle en Destelbergen naar de Stadshal. De vervoersmodi varieerden van een auto, brommer of fiets tot een combinatie van trein en bus. Telkens bereikten de fietsers de bestemming in hartje Gent als eerste. Met zijn koersfiets zette Werner François vanuit Wetteren de snelste tijd neer. Hij klokte af op 36,5 minuten over een afstand van 18,5 kilometer. Lies Kuppens, die zich met de wagen verplaatste, deed er maar liefst 52 minuten over.





"Ik heb wel wat file gehad op de E40, maar in Gent viel de ochtendspits beter mee dan verwacht. Normaal neem ik zelf ook de fiets als het enigszins mogelijk is en deze test zal me zeker niet op andere gedachten brengen", zegt Kuppens. Sarah Pector, Nele Colle en Yves Van Walle die gisterochtend met hun bolide deelnamen aan de grote spitstest, vallen Kuppens bij.





Weersomstandigheden

"Je hebt de vrijheid om te vertrekken wanneer je wil. Met de wagen moet je rekening houden met het spitsverkeer en met het openbaar vervoer moet je zien dat je op tijd in het station of aan de halte bent. Bovendien merk je dat als je de fiets neemt, de weersomstandigheden dikwijls nog meevallen. Het regent minder vaak dan je denkt."





Verpleegkundige Claudine zegt dat de fiets niet altijd een zaligmakende keuze is als vervoersmiddel. "Ik werk zelf als verpleegkundige in het UZ Gent. Het ziekenhuis is nu eenmaal vlot bereikbaar met de wagen. Als ik een late shift werk, zal ik sneller de auto nemen omdat ik dan sneller thuis ben."





Eddy Braet op zijn beurt verplaatste zich gisteren via trein en tram. Hij strandde met zijn tijd van 43 minuten en 45 seconden tussen de fietsers en de automobilisten. "Ik neem regelmatig de trein. Zolang je niet moet overstappen, kan je je snel verplaatsen. Zoniet riskeer je wel een pak tijd te verliezen omdat het openbaar vervoer niet altijd goed op elkaar is afgestemd." Bij de Fietsersbond zijn ze niet verbaasd door de resultaten van hun spitstest. "De fiets is niet alleen sneller, maar ook en vooral betrouwbaarder dan andere verplaatsingsmiddelen", zegt Laura Bodyn, coördinator van de actie in Gent. "Het openbaar vervoer heeft vaak last van vertragingen tijdens de spitsuren. En ook het autoverkeer loopt tijdens de spits vast bij het minste probleem." Om nog meer mensen op de fiets te krijgen, hamert de Fietsersbond op het belang van investeringen in veilige fietsverbindingen.