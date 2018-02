Knuffelkonijn zkt thuis 23 februari 2018

Van wie is dit schattig knuffelkonijn? De Gentse politie postte gisteren een foto van dit konijn op haar Facebookpagina. De knuffel is op 2 februari teruggevonden aan het Capitole. Het kindje dat zijn of haar knuffeltje herkent, meldt zich best bij de dienst Verloren Voorwerpen van de lokale politie in Ekkergem. (JEW)