Knip-rijders leveren 6,9 miljoen euro op

18 juni 2018

02u33 0 Gent In het eerste jaar van het circulatieplan zijn meer dan 125.000 boetes uitgeschreven voor automobilisten die door knips of in het autovrij gebied rijden zonder toestemming. Al hadden het er ook heel wat meer kunnen zijn, want de camera's worden regelmatig uitgeschakeld om het personeel de kans te geven alles te verwerken.

Begin mei vorig jaar begon de stad Gent met het flitsen van auto's aan de knips en aan de rand van het autovrij gebied. Enkel met een vergunning kan men daar nog door rijden. Dat leverde de stad Gent aanzienlijke inkomsten op. Van mei 2017 tot en met april 2018 reden er 125.771 automobilisten tegen een boete aan. Aan 55 euro per stuk is dat goed voor 6,9 miljoen euro. Januari, februari en maart jongstleden waren de topmaanden met telkens meer dan 18.000 boetes. In april daalde het aantal tot 11.487.





"Er moeten toch een paar kanttekeningen gemaakt worden bij die cijfers", zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). "We begonnen vorig jaar met 22 camera's terwijl er nu 31 zijn. Dat betekent dat de pakkans ook groter werd", zegt Watteeuw.





Camera's soms uitgeschakeld

Bovendien werden de camera's soms ook op een stand gezet dat de nummerplaten niet werden gescand. Auto's worden dan enkel geteld. Onze diensten waren niet voldoende bemand om de camera's voortdurend nummerplaten te laten scannen. Intussen is de dienst wel voltallig. Daardoor konden we meer nummerplaten scannen en is de pakkans dus groter."





"Uit de cijfers van de camera's blijkt wel dat er steeds minder automobilisten onrechtmatig door de knips rijden. In april van dit jaar was dat 35% minder dan in oktober vorig jaar. De camera's hebben dus het gewenste effect", zegt Watteeuw.





Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg de cijfers van de camera's op. "Dat de stad camera's soms uitschakelt, is een nieuw gegeven. Als men die totale cijfers bekijkt, dan kan men enkel tot de conclusie komen dat die camera's een echte boetemachine zijn", zegt ze.





Het aantal boetes dat aangevochten wordt, is vrij beperkt. In 7% van de gevallen wordt een verweer ingediend. Hoeveel er daarvan aanvaard worden door het mobiliteitsbedrijf, is niet bekend.





Buitenlanders nog ongestraft

In de cijfers zitten enkel boetes voor Belgen. De stad kan nog steeds geen boetes uitschrijven voor buitenlandse nummerplaten. Het is wachten op een nieuw softwaresysteem. Voorlopig heeft de stad zelfs nog geen timing wanneer die software er zal zijn.