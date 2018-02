Knip-rijders leveren 4,34 miljoen op DECEMBER MET 13.400 OVERTREDINGEN 'RECORDMAAND' ERIK DE TROYER

27 februari 2018

02u50 0 Gent Van gewenning aan het circulatieplan en de knips is nog geen sprake. In december reden maar liefst 13.400 automobilisten zonder vergunning door een knip of in het voetgangersgebied. Een record sinds de start van het circulatieplan in april. "De knips zijn niet duidelijk", klinkt het bij de oppositie. Voor de stadskas leverde het al 4,34 miljoen euro op.

Gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem (N-VA) vroeg het aantal boetes op dat werd uitgeschreven door de 31 slimme camera's aan de knips en aan het voetgangersgebied in Gent. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) verwachtte dat na een half jaar iedereen de nieuwe situatie wel gewoon zou zijn en dat het aantal boetes zou dalen. Die trend heeft zich duidelijk nog niet ingezet. Zowel in oktober als in november werd de kaap van 10.000 boetes gerond en december was zelfs goed voor een record van 13.400 boetes. Alles samen zijn er van april tot en met december 78.976 boetes uitgeschreven. Indien die allemaal tijdig betaald worden, is dat goed voor minstens 4,34 miljoen euro aan inkomsten voor de stadskas.





Kerstinkopen

Dat er een stijging is in december valt makkelijk te verklaren. De Winterfeesten maakten de binnenstad extra druk en er komen ook veel shoppers van buiten de stad voor de kerstinkopen.





"De automobilisten blijven in Gent massaal door die knips rijden en de reden daarvoor is niet ver te zoeken. Ze zijn gewoon niet duidelijk aangegeven. Dat moet beter. Er zijn mensen die zelfs meerdere keren na mekaar door een knip rijden omdat ze gewoon niet door hebben dat het niet mag", zegt gemeenteraadslid Van Renterghem.





De camera's met nummerplaatherkenning die het meeste opleveren, zijn die van de Ottogracht (18.148 overtredingen sinds de start) en aan het Koophandelsplein/Gebroeders Vandeveldestraat (18.418). Samen zijn ze goed voor bijna de helft van alle boetes.





Bord volstaat niet

Schepen Filip Watteeuw zegt dat het moeilijk is om conclusies te koppelen aan de cijfers. "December is traditioneel een drukke periode voor de stad door de Winterfeesten en de kerstinkopen. Bovendien speelde de sneeuw ook een rol. Maar dat neemt niet weg dat naar mijn aanvoelen ook nog steeds te veel boetes worden uitgeschreven", zegt hij. "Blijkbaar is de situatie aan de knips voor heel wat automobilisten nog niet duidelijk genoeg. Gewoon een verkeersbord plaatsen om de verkeerssituatie aan te geven volstaat blijkbaar niet meer. Er ligt een voorstel van mijn kabinet op tafel bij het college om de knips aan het Lippensplein, het Koophandelsplein en de Ottogracht herkenbaarder te maken. Dat moet nog besproken worden en praktisch ingevuld. Binnenkort maken we ook bekend hoe we de verschillende sectoren in de stad zullen signaleren voor wie op de stadsring of op de invalswegen rond Gent rijdt. Het systeem zal vergelijkbaar zijn met dat van Brussel."