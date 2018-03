Knip Bargiebrug als kiesthema 30 maart 2018

02u51 0

De twee knippen die de meeste ophef veroorzaakten, zijn die van de Bargiebrug en het Griendeplein. In beide gevallen zijn het de winkelstraten die erop uitkomen die de lasten van het plan ondervinden, namelijk de Bevrijdingslaan/Phoenixtraat en de Wondelgemstraat. In die mate zelfs dat de twee knips een belangrijk thema worden tijdens de volgende verkiezingen. Verschillende partijen hebben nu al bevestigd dat ze de knips weg willen, inclusief meerderheidspartij Open Vld. Een vaak terugkerend punt is het wegvallen van de sociale controle. De bekende imam Khalid Benhaddou kaarte dat zelfs al aan. (EDG)