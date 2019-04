Knal in recyclagebedrijf kilometers ver te horen Jeffrey Dujardin

15 april 2019

In het Gentse recyclagebedrijf Retra liep het maandagochtend even mis. Er belandde iets foutiefs in de versnipperaar waardoor er een enorme knal ontstond. De knal kon kilometers ver gehoord worden en het duurde niet lang vooraleer de eerste meldingen op de sociale media verschenen. “Mijn huis daverde door de knal”, klonk het onder andere. Bij de knal vielen geen gewonden, al is het wel nog niet duidelijk of er al dan niet schade is aan de machine.