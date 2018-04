Klokkenkunstwerk luidt niet meer 21 april 2018

03u01 0

Het kunstwerk op het Emile Braunplein, waarvoor het Smak kunstenaar Kris Martin aan het werk zette, is kapot. Bedoeling was dat er voor elke Gentenaar één klokslag zou luiden, terwijl zijn of haar naam op een lichtkrant verscheen. Maar door de wet op de privacy mochten alleen namen verschijnen van Gentenaars die daar expliciet toestemming voor gaven. Het overgrote deel van de klokslagen - elke weekdag van 9 tot 17 uur - wordt dus vergezeld van 'anonymous'. En nu komt 'anoymous' zelfs alleen, want de klok luidt niet meer. Het mechanisme waarmee de klepel telkens zacht tegen de klok werd geduwd, is kapot. Of dat door slijtage of sabotage is, is onduidelijk. (VDS)