Klok rond gezonde studentenvoeding tijdens examenperiode 22 mei 2018

02u29 0 Gent Straffe stunt van warenhuisketen Lidl. Morgen opent op de hoek van de Vlaanderenstraat en de Zuidstationstraat het pop-uprestaurant 'Straffe Kost'. Eén maand lang zullen er gezonde maaltijden geserveerd worden aan bodemprijzen, en dat de klok rond, zeven dagen op zeven.

"Straffe Kost richt zich specifiek op studenten die in de blok- en examenperiode geen tijd hebben om gezond te koken en soms tot een gat in de nacht achter hun cursussen zitten", zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. "Uit een bevraging blijkt dat studenten zicht echt wel bewust zijn van gezonde voeding, maar die principes tijdens de drukke examenperiode compleet overboord gooien. Daar willen wij met Lidl iets aan doen. Wie midden in de nacht nog honger heeft, hoeft dan niet per se naar de frituur of pitabar. Wie helemaal geen tijd wil verliezen, kan zelfs gewoon verder studeren in ons restaurant of op ons terras, er is wifi."





Op het menu zal alleen gezonde, gevarieerde voeding staan, van ontbijt met fruitsla tot steak met sla of zalm. Alles wordt verkocht aan Lidl-prijzen: om en bij de 6 euro voor een lunch, of 2 euro voor een ontbijt. Alcohol wordt er trouwens niet verkocht. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het groezelige pand op te smukken, maar het ziet er alvast veelbelovend uit, met een rustgevend interieur met veel hout en lampen in de kleuren van Lidl.





Het beste nieuws: studenten zijn de doelgroep, maar eigenlijk is iedereen er welkom. Er wordt geen studentenkaart gevraagd. (VDS)