Klimzaal Blaarmeersen stinkt 11 april 2018

Er zijn heel wat klachten over de hygiëne in de klimzaal aan de Blaarmeersen. Nochtans is die zaal nog maar een paar jaar oud, en één van de grootste van Europa. "Maar ze ziet er vuil uit", vindt Bruno Matthys. "De deuren zien zwart, de kleedkamers zijn vuil en het stinkt er. De zaal is slachtoffer van z'n eigen succes."





De uitbater van de klimzaal belooft om na de paasvakantie snel naar een oplossing te zoeken. (VDS)