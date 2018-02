Kleutertjes krijgen les 'gezonde rug' 22 februari 2018

02u52 0 Gent Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor een gezonde rug. Met 'Recht je rug', een gloednieuw educatief project, trekt LM Oost-Vlaanderen naar de scholen.

In Gent was de eer gisteren weggelegd voor de derde kleuterklas van basisschool De Wijze Boom om te tonen hoe lenig ze zijn. "We tonen de kleuters leuke oefeningen die hun schouder-, rug- en buikspieren versterken", zegt coördinator Andrea Roegiers. "De kinderen worden uitgedaagd om die dagelijks te herhalen en dat zes weken lang. Wie in dat opzet slaagt, wordt gepromoveerd tot Rugvriendelijke Klas en krijgt een diploma." Met het schoolproject wil het ziekenfonds rugklachten preventief aanpakken. Want rugpijn wordt weleens de kwaal van de eeuw genoemd. Ook bij jongeren stijgt het aantal klachten. "Bewegen blijft het allerbelangrijkste. Maar met deze speelse aanpak laten we kleuters ook even stilstaan bij een goede rughouding en correcte hef- en tiltechnieken."





(YDS)