Kleinkunstband treedt op in caravan op Winterfeesten 02u45 0 Foto Wannes Nimmegeers Hermitage trad op in een 'concertcaravan.'

De Gentse troubadours van Hermitage zitten nooit verlegen om een stunt. Gisteren hielden zanger David 'Divan' Van den Hende en zijn gevolg halt op de Winterfeesten om hun mobiele wintertournee af te sluiten met een optreden in een caravan.





"Jacques is onze concertcaravan die kan openklappen tot een podium. Onze 'Winter Tour' is vertrokken in het Nederlandse Winterswijk en onderweg hebben we ook halt gehouden op de oprit van fans. In onze thuisstad Gent vonden we de Winterfeesten een toepasselijke eindhalte om onze tournee af te sluiten", klinkt het bij de band.





Gent speelt wel vaker een hoofdrol in de activiteiten van de band. In het voorjaar liet Hermitage tientallen verliefde koppeltjes kussen op de Sint-Michielshelling voor de opnames van een clip. (YDS)