Kleine vliegtuigbom gevonden in tuin 27 februari 2018

In de Heidestraat in Zwijnaarde werd maandagochtend om 10.15 uur een vliegtuigbom gevonden tijdens graafwerken in een tuin. Er moet geen evacuatie plaatsvinden of een perimeter ingesteld worden omdat er geen bebouwing in de nabije omgeving was. Ontmijningsdienst DOVO kwam de bom ophalen. (DJG)