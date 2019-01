Kleine Mila zorgt voor viergeslacht Sabine Van Damme

Net voor kerst, op 20 december, werd Mila Verplancke geboren. Ze zag het levenslicht in het AZ Sint-Lucas, om 3.27 uur. Met haar komst heeft Mila voor een viergeslacht in de familie gezorgd, en dat meteen in 3 gemeenten. Haar mama Celine Vanhaverbeke in 26 en woont in Gent. Oma Kathleen Bernaert (53) woont in De Pinte, en overgrootmoeder Nicole Debrauwer (82) is van Zwevegem. De familie stuurde ons een mooie foto van het viergeslacht. Proficiat!