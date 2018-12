Kleine aardbeving bij de liberalen: Christophe Peeters zal geen schepen meer zijn in Gent Jeffrey Dujardin

15 december 2018

13u41 3 Gent Verrassend nieuws uit de Gentse politiek. Gevestigde waarde bij Open VLD, Christophe Peeters zal geen schepen meer zijn in het Gentse stadsbestuur. Dat is zaterdag beslist bij de stemming door de leden van de partij. Sami Souguir komt in de plaats.

Peeters, die sinds 2002 schepen is in Gent, zou maar 21 stemmen gekregen hebben, Souguir had er meer. De ledenvergadering is nog steeds bezig op dit moment, het is nieuws is nog niet bevestigd.

Later meer.