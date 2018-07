Klasgenootjes en familie nemen afscheid van Mees (10) 02 juli 2018

Familie en vrienden hebben zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Mees De Beule, het 10-jarige kind dat vorige week woensdag omkwam bij een ongeval in Oostakker. De jongen speelde in de tuin toen het poolhouse ontplofte. Hij raakte bedolven en alle hulp kwam te laat. Bij het afscheid in het crematorium in Lochristi daagden honderden mensen op. Onder andere zijn klasgenootjes van EDUGO Slotendries kwamen een laatste groet brengen, en de leden van SKV Oostakker droegen de trainingspakken van de club. De asurne wordt bijgezet op het urneveld van de begraafplaats in Oostakker. Aangezien Mees een grote dierenvriend was, vraagt de familie aan wie dat wenst om te storten aan WWF op BE68 1911 5747 6634, met vermelding 'ter nagedachtenis aan Mees'. (OSG)