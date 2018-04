Klappen uitgedeeld omdat slachtoffer hem 'jongen' noemde 27 april 2018

"Je spreekt in mijn cultuur iemand die ouder is niet aan als 'jongen'", gaf een 20-jarige Gentenaar als uitleg toen hij voor de rechter moest verschijnen na een knokpartij. In september 2016 ging hij zijn slachtoffer te lijf omdat hij het gevoel had dat hij verkeerd aangesproken werd. Eerst beweerde hij nog dat hij zelf eerst een kopstoot gekregen had, maar omdat hij geen verwondingen had, viel hij door de mand. Hij kreeg gisteren een werkstraf van 50 uur en hij moet een schadevergoeding van 1110 euro betalen aan het slachtoffer. "Doe zo'n domme dingen niet meer", gaf de rechter hem nog mee. (WSG)