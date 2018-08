Klanten winnen te veel, Bingoal zegt overeenkomst op 06 augustus 2018

02u25 0 Gent Dikke streep door de rekening van Krantenshop Eenbeekeinde. Vanaf oktober mag deze 'gelukswinkel' geen sportweddenschappen meer organiseren. Licentiehouder Bingoal zegt de overeenkomst op, omdat er... teveel gewonnen wordt.

Bart Van Peteghem haalde al dikwijls het nieuws omdat er in zijn krantenwinkel weer eens een winnend lot was getrokken. Dat gebeurde zowel voor Lotto, Joker en Keno als voor voetbal-weddenschappen. Maar nu zegt Bingoal de overeenkomst met Bart op. "Omdat er volgens hen te veel gewonnen wordt in mijn winkel", zucht de uitbater. "Dat heeft PMU, de overkoepelende organisatie, in een aangetekend schrijven laten weten. Ze hebben mij wel aangeboden om nog verder samen te werken, maar met een andere verdeling van de opbrengsten. Meer voor hen, minder voor mij. Daar heb ik vriendelijk voor bedankt. Maar nu geraak ik niet aan een nieuwe licentie. Want mijn licentie stond wel op mijn adres, maar op naam van Bingoal. En ik zou wel kunnen samenwerken met een andere operator, zoals bijvoorbeeld Belfirst. Maar de Kansspelcommissie heeft - op aangeven van minister Geens - beslist dat er minder licenties gaan worden toegekend. Dus kan ik er geen nieuwe meer krijgen." Van Peteghem zit dus in zak en as. "Wat moeten de mensen nu doen? Allemaal apart thuis gokken? Ik dacht dat net niet de bedoeling was!"





Bingoal was dit weekend niet bereikbaar voor commentaar.





(EDG/VDS)