Klaar om te kamperen? Vrije ticketverkoop bekerfinale start week voor match in Brussel Abonnees krijgen midden april ‘slechts’ week voorrang Sam Ooghe

02 april 2019

14u45 0 Gent KAA Gent heeft de definitieve regeling bekendgemaakt voor de verkoop van de bekerfinaletickets. Abonnees krijgen vanaf 15 april één week de tijd om hun kaart met voorrang aan te kopen. Daarna wacht de tsunami van de vrije verkoop. De bekerfinale wordt op 1 mei gespeeld tegen KV Mechelen.

Kort na de winst in de halve finale leek het er nochtans op dat er van veel vrije verkoop geen sprake zou zijn. Al was er in die periode niet veel duidelijk. KAA Gent had aanvankelijk gecommuniceerd dat enkel wie een play-off-abonnement kocht bovenop een regulier abonnement, een periode van voorrang genoot. Daarna zouden nog heel wat tickets verdeeld worden aan een divers contingent van medewerkers, bestuurders, KAA Gent Ladies, familieleden van spelers, enzovoort. Pas daarna kregen ‘gewone’ abonnees voorrang, en daarna zou de vrije verkoop volgen. De methode botste op verzet, net als de regeling waarbij de supportersclubs slechts enkele honderden kaarten beloofd werd.

In de nieuwe regeling is er gewoon sprake van één voorrangsperiode: wie dit seizoen een regulier abonnement had, mag vanaf maandag 15 april met voorrang één finaleticket kopen. Online, of aan de Ghelamco Arena. Dat moet wel snel gebeuren, want op zaterdag 20 april is de voorrangsperiode al voorbij. Abonnees kunnen nog tot donderdag 18 uur een lijst met namen doorsturen naar KAA Gent, zodat ze in groep kunnen zitten tijdens de finale. Alle info vindt u hier.

Meer tickets

Vanaf dinsdag 23 april staat de vrije verkoop op het programma. Dat belooft een stormloop. KAA Gent verwachtte in zijn eerdere communicatie een duizendtal overgebleven tickets in vrije verkoop, waarvan een deel naar de supportersclubs zou gaan. Door de korte voorrangsperiode voor abonnees, kan dat aantal nu echter een stuk hoger liggen. Met andere woorden: de Buffalo’s kunnen op dinsdag 23 april hun wekker maar beter extra vroeg zetten om aan te schuiven, want er zullen wel degelijk nog kaarten te koop zijn, en dat zal een supporterstsunami veroorzaken. De kaarten zijn te koop vanaf 12 uur. Ongetwijfeld verleidt het de avontuurlijkste fans opnieuw tot een nachtje kamperen aan de Ghelamco Arena. Dat gebeurde eerder al in 2015 voor de abonnementenverkoop na de titel, en in 2017 voor kaartjes voor Tottenham-Gent in Wembley.