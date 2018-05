Kjure bant plastic verpakking 16 mei 2018

De Gentse start-up voor gezonde maaltijden Kjure gooit de plastic verpakkingen overboord. Mei Plasticvrij heeft ook daar een belletje doen rinkelen, en dus wordt de traditionele plastic maaltijdverpakking vervangen door een nieuw, milieuvriendelijk alternatief. De menuschalen zijn volledig recycleerbaar en bestaan voor meer dan 90% uit hernieuwbare grondstoffen. Kjure wil zo een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen het overmatige gebruik van plastic in de voedingsindustrie. In een jaar tijd zullen ze meer dan 10 ton plastic uitsparen, maar ook zowat 60 ton CO2. "Onze klanten zijn zeer milieubewust en waren al langer vragende partij", zegt zaakvoerder Nicolas Maelfait. "We hebben meer dan een jaar gezocht naar een goed alternatief en zijn dan ook trots om als eerste in België deze verpakking te gebruiken." (VDS)