Kippenrestaurant op Korenmarkt 02 maart 2018

Behalve veggie blijkt ook kip erg in trek te zijn. Op 14 maart opent Poule en Poulette in Gent op de Korenmarkt. Het is de zesde vestiging van het kippenrestaurant, maar wel de eerste in Oost-Vlaanderen.





Iets later, eind april, opent ook Spithouse de deuren. Dat komt tegenover het Oud Gerechtshof aan het Koophandelsplein. In Spithouse vind je 'alles met kip'. Spithouse bestaat al 5 jaar als cateringconcept en heeft ook foodtrucks. In Gent komt de eerste vaste stek. (VDS)