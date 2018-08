Kiosk Oostakkerdorp wordt gerenoveerd 21 augustus 2018

Tijdens de werken aan Oostakkerdorp die dit najaar starten, wordt ook de kiosk midden op het plein aangepakt. Dat meldde schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen) gisteren op sociale media. Het schepencollege heeft een studie gegund voor de renovatie. De kiosk die grotendeels uit smeedwerk bestaat en tot de jaren tachtig zelfs een dak met dakpannen had, heeft zijn beste tijd gehad. Het smeedwerk is op meerdere plaatsen doorgeroest en het beton brokkelt af. Het moet het sluitstuk worden van het vernieuwde Oostakkerdorp met meer groen en minder autoverkeer. Die plannen stuitten de voorbije maanden op kritiek van de handelaars in het centrum. (EDG)