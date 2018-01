King Kong beklimt Lovelinggebouw AFTELLEN NAAR LICHTFESTIVAL MET KNIPOOG NAAR FILMGESCHIEDENIS YANNICK DE SPIEGELEIR

02u39 0 James Arthur Gent maakt zich samen met gouverneur Jan Briers, schepen Annelies Storms, Frank Geets en burgemeester Daniel Termont op voor het Lichtfestival eind deze maand. Gent Op het negentig meter hoge kantoorgebouw 'Virginie Loveling' aan het Gentse Sint-Pietersstation klautert sinds gisterenavond een virtuele gorilla in blauwe slip naar boven. De imposante projectie moet pendelaars warm maken voor de vierde editie van het Lichtfestival dat eind januari van start gaat. "We roepen bezoekers op om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer", zegt schepen Storms (sp.a).

Nu de Winterfeesten achter de rug zijn, maakt Gent zich op voor een nieuw massaspektakel. De vorige editie van het Lichtfestival bracht drie jaar geleden 640.000 bezoekers op de been. Een succes, maar ook een volkstoeloop die de nodige mobiliteitsuitdagingen met zich meebrengt. In 2015 kwam het zelfs zover dat de stad het publiek opriep om hun bezoek een dag uit te stellen, omdat de stad op de voorlaatste dag uit haar voegen barstte door de massa.





James Arthur Een gorilla klautert de komende weken langs het Virginie Lovelinggebouw van de Vlaamse Overheid naar boven.

Vijf dagen

Dit jaar probeert de stad te anticiperen op die uitdagingen. Zo duurt deze editie vijf dagen langer: van woensdag 31 januari tot en met zondag 4 februari.





Met een druk op de knop schudden gouverneur Jan Briers, burgemeester Daniël Termont (sp.a) en schepen van Cultuur Annelies Storms (sp.a) gisteren ook een aap uit hun mouw. Refererend naar de bekende Hollywoodfilm King Kong beklom een geprojecteerde aap gekleed in een blauwe zwembroek het negentig meter hoge kantoorgebouw 'Virginie Loveling' van de Vlaamse Overheid pal naast het Gentse Sint-Pietersstation.





Een niet toevallig gekozen locatie: de aap, een werk van het Gentse kunstencollectief Skullmapping, moet de duizenden pendelaars die dagelijks de trein nemen in Sint-Pieters warm maken voor het Lichtfestival. "We roepen iedereen op om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer naar Gent af te zakken tijdens het festival. De Lijn voorziet extra capaciteit, er zijn speciale evenemententickets en op zondag rijden de trams gratis", zegt schepen Storms.





James Arthur Op het Laurentplein zal een 3D-draak vuur spuwen.

Blusact

De gorilla met blauwe slip zal tot en met het Lichtfestival zowel 's ochtends als 's avonds worden geprojecteerd op het kantoorgebouw. Het Vlaams Administratief Centrum is overigens niet het enige overheidsgebouw dat een hoofdrol krijgt tijdens het Lichtfestival. Het bedrijf Create uit Evergem zal het administratief gebouw van de stad in lichterlaaie zetten tijdens het vijfdaagse evenement en de Gentse brandweer zorgt voor de bijhorende blusact. "Ook op het Laurentplein zijn we actief. Daar zal onze 3D-draak vuur spuwen vanop het dak van het Provinciehuis", zegt Bob Van Cleemputte van Create. Het bedrijf was eerder ook al actief op het Lichtfestival van Berlijn en elders in Europa, maar maakt nu haar debuut op het Gents Lichtfestival.





Meer informatie vind je op de website: lichtfestival.stad.gent.