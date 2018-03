Kindjes Sint-Lucas rijden in knalrode Mercedes naar dokter 27 maart 2018

03u29 0

Dankzij een gulle schenkster heeft de kinderafdeling van het Sint-Lucasziekenhuis er een enorme hulp bij, in de vorm van een knalrode elektrische Mercedes. Kindjes die op onderzoek of zelfs naar de operatiezaal moeten, worden niet meer in hun bedje of in een rolstoel vervoerd, maar in deze auto. Die rijdt op afstandsbediening, maar patiëntjes die groot genoeg zijn, kunnen ook gewoon zélf rijden. Het ding beschikt over geluid en muziekjes, en is dus de perfecte afleiding voor de patiëntjes.





"Ik was ontroerd toen ik een Nederlandse reportage zag waarin een meisje met een dergelijke bolide naar de operatiekamer reed vanuit haar kamertje", zegt de anonieme schenker. "Onmiddellijk besloot ik om dit ook te doen voor 'Den Briel' waar ik en mijn kinderen geboren zijn en waar ook mijn ouders meermaals hartelijk zijn opgevangen." Op de afdeling is het enthousiasme alvast groot. Hoofdverpleegkundige Inge Tack: "We zijn erg blij met onze speelgoedauto. Sommige kinderen reageren echt euforisch, dit is voor ons een geweldige aanwinst". Sint-Lucas is het eerste Gentse ziekenhuis met zo'n 'attractie' op de kinderafdeling. Al blijft het gadget uiteraard iets waar alleen de kindjes die niet echt aan bed gekluisterd zijn, gebruik kunnen van maken. (VDS)