Kinderrevalidatiecentrum viert 1 jaar samenwerking met Fundamentals “Sport is heel belangrijk voor re-integratie, en voor het zelfvertrouwen” Sabine Van Damme

18 februari 2019

20u03 0 Gent Het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent en Fundamentals, een project van Parentee Psylos, vieren vandaag hun samenwerking, die één jaar bestaat. Fundamentals wijst revaliderende kinderen de weg naar een – al dan niet aangepaste – sportclub. “Pure revalidatie focust op terug kunnen functioneren, terug naar school kunnen. Maar om er ook écht weer bij te horen is sport echt belangrijk.”

“Het kinderrevalidatiecentrum van het UZ bestaat nu 18 jaar”, vertelt Ruth Van der Looven, verantwoordelijk arts van het kinderrevalidatiecentrum. “Kinderen revalideren op een heel andere manier dan volwassenen. Volwassenen hebben geïntegreerde processen, die ze terug moeten oppikken. Bij kinderen wordt de leercurve onderbroken. Zij moeten dus terug aanleren wat ze al konden, maar ook bijbenen bij wat leeftijdsgenoten intussen hebben bijgeleerd. Dat is heel intensief.”

“Tijdens de revalidatie hier wordt heel veel gesport met de kinderen”, zegt therapeute Evelyne Heyvaert. “Zo gaan we wekelijks zwemmen, en hebben we ook een eigen sporthal. Maar eens de kinderen terug naar huis gaan valt dat dikwijls weg. Ouders zijn gefocust op het ‘terug gezond krijgen’ van hun kind, het terug naar huis keren, en vooral, het terug naar school kunnen. Uiteraard is dat allemaal heel belangrijk. Maar voor het welbevinden van dat kind, om echt ergens terug bij te horen, is een sportclub heel belangrijk. Die kinderen hebben een verworven letsel, konden vroeger alles en nu plots niet meer. Ze zijn niet meer helemaal mee met de samenleving, en dat vermindert hun levenskwaliteit.”

Veel van onze kinderen hebben een niet-zichtbaar letsel. Dan kom je in pakweg een gewone voetbalclub dus niet meer aan de bak. Ruth Van der Looven

Dat bevestigt ook Silke Van Hoof van Parantee Psylos. “Wij zijn een erkende sportfederatie voor alle mensen met een handicap. “Fundamentals is een project waarbij we meer mensen proberen te bereiken, onder meer via revalidatiecentra, zoals hier in het UZ. Vier keer per jaar komen we initiatielessen geven, met lesgevers van G-sportclubs uit de omgeving. Zo willen wij een brug vormen tussen het revalidatiecentrum en het sportleven achteraf.” Gisteren stond onder meer karate op het programma, en de kinderen genoten er zichtbaar van.

Er bestaat een misvatting dat G-sport alleen is voor mensen met een zichtbare handicap, maar dat is niet zo. “Veel van onze kinderen hebben een niet-zichtbaar letsel”, zegt Van der Looven. “Ze herstellen zo goed als helemaal, maar blijven bijvoorbeeld wel met een evenwichtsstoornis kampen. Dan kom je in pakweg een gewone voetbalclub dus niet meer aan de bak.”

De samenwerking tussen het UZ-kinderrevalidatiecentrum en Fundamentals is genomineerd voor de Gentse Sportawards in de categorie Sport & Community. Stemmen kan via stad.gent/sport, bij nieuws en evenementen.