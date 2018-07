Kinderparadijs lokt grote massa GENTOPIA ENORM IN TREK BIJ JONGE GEZINNEN SABINE VAN DAMME

19 juli 2018

02u47 0 Gent Het Kinderdorp in het Zuidpark is enorm populair. Dat was gisteren te zien aan de lange wachtrij om binnen te raken. Eens binnen, genoten de kinderen wel van de springkastelen en de vele activiteiten, de ouders konden toekijken vanop een gezellig terras in het midden van het park.

Gentopia, het kinderdorp in het Zuidpark, is enorm in trek bij jonge gezinnen. Het is er altijd gezellig druk, soms zelfs te druk. Gisteren bijvoorbeeld stond er zelfs een serieuze wachtrij om binnen te raken. Het evenement is gratis, maar elk kind krijgt wel volgens leeftijd een bandje om, met ook een telefoonnummer op. Omdat het wachten op hun zenuwen werkte, sprongen Max, Warre en Lore alvast even de fontein in.





Extreem druk

In het dorp zelf was het gisteren ook extreem druk. In het ballenbad zaten bij wijze van spreken meer kindjes dan ballen. Wie een ijsje wilde, moest wel heel veel geduld oefenen. Maar het klein grut genoot van springkastelen in alle maten en vormen, van kleuren, klimmen, knutselen en zelfs van een sessie kinderyoga.





Gezellig terras

In het Zuidpark zijn de Gentse Feesten echt van en voor hen. Er is een parking voor buggys naast de speelzone voor de kleintjes, aan de springkastelen staan heuse 'schoenenparkings'.





Voor de ouders staat er in het midden een gezellig terras, van waar je de kinderen in de gaten kan houden, al kunnen ze nergens zomaar weglopen. Gentopia is er nog tot en met zondag, telkens van 13 tot 19 uur, in het Zuidpark dus.