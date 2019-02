Kinderopvang Hippo's Hof wint award ‘Speelactiviteit van het jaar’ Yannick De Spiegeleir

06 februari 2019

19u11 0 Gent Hippo’s Hof, een stedelijk initiatief buitenschoolse kinderopvang van de stad Gent, heeft met ‘Paintball in het park’ het certificaat ‘Speelactiviteit van het jaar 2019'. Speelbank.be hield van 28 januari tot 4 februari de verkiezing voor de ‘Speelactiviteit van het jaar’.

Hippo’s Hof, een opvanglocatie in de Gentse wijk Elisabethbegijnhof-Papegaai, stuurde ‘Paintball in het park’ als inzending in. Kinderen mengen verf van verschillende kleuren met water. Ze vormen vervolgens teams, waarbij elk team een kleur kiest. Eens de spuiten en waterpistolen bovengehaald, worden de plastic poncho’s algauw gekleurd. Tenzij bij de kinderen die weten te schuilen achter strategisch geplaatste bankjes en tafels.

‘Paintball in het park’ is zo een nieuwe waardevolle bijdrage aan Speelbank.be, een online database waarop je speelactiviteiten en speeltips voor kinderen van 0 tot 6 jaar kan zoeken en toevoegen. “Deze prijs is een mooie bekroning voor het werk waar het team van de buitenschoolse opvang Hippo’s Hof zich elk dag voor geeft”, zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen).