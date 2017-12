Kinderen voor één keer baas in Charlatan 02u34 0 James Arthur Fun in de Charlatan: ofwel dansen op de kinderfuif ofwel een gek kapsel krijgen.

In het bekende Gentse nachtcafé Charlatan aan de Vlasmarkt was de jeugd gisteren voor één namiddag aan de macht.





Voor het derde jaar op rij organiseerde Theater Boutique er een feestje voor kinderen ten voordele van vzw De Sloep: een Gentse organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen. Het 'Rock 'n Brol' festival bood voor elk wat wils met een haar- en make-upstand, speciale Charlatanoutfits en een Dancing Discoball. De elfjarige 'resident dj Miles' mocht het gebeuren afsluiten. Nieuw dit jaar was de Plur-zone waar oudere kinderen konden tooghangen met beats van dj Yung Geweld. (YDS)





