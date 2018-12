Kinderen vinden weg naar Museumnacht Yannick De Spiegeleir

06 december 2018

Acht Gentse musea lappen vanavond hun sluitingsuur aan hun laars in het kader van ‘Museumnacht’.

Van 18 uur tot 1 uur kunnen bezoekers genieten van de beste collecties en expo’s, aangevuld met allerlei extra performances, activiteiten en muzikale interventies. De jongste museumbezoeker kan tussen 16 en 20 uur terecht in het Industriemuseum voor een Kindermuseumnacht op maat van Sinterklaas.

In STAM, momenteel beter bekend als Het Museum Van De Misdaad, vallen er tal van opvallende praktijken vast te stellen. In de lijn van de tijdelijke tentoonstelling kunnen bezoekers deelnemen aan tal van activiteiten: verdachten opsporen en mysteries ontrafelen, ontsnappen uit een muzikale escaperoom, duelleren in de discipline ‘Typen gelijk ne flik’, … Het STAMcafé staat in voor de criminele drankjes en een foodtruck (die ooit een politiecombi was) serveert culinaire Flikburgers.

Voor wie de avond niet lang genoeg kan duren, is er een afterparty in Charlatan, gehost door Kiss me you fool en Sundae.