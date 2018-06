Kinderen schilderen toekomstdroom op muur Reigerspark 12 juni 2018

Achter het Sint-Pietersstation wachten buurtbewoners al jaren om een kleine, afgesloten wildernis aan de Reigerstraat in te richten. Het terrein is eigendom van de Vlaamse overheid en de stad wil het aankopen om er een buurtpark van te maken. "Om onze vraag kracht bij te zetten schilderen onze kinderen hun toekomstdromen alvast op de muren van het toekomstige park", zegt Myriam Dumortier. De aankoop sleept al jaren aan. "Deze kleine wildernis is de laatste kans op groene ademruimte voor de buurt. "Dit parkje is essentieel om gezinnen met kinderen in de buurt te houden", besluit Myriam. (DVL)