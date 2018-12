Kinderen ontmoeten Bumba in Sint-Pietersabdij Yannick De Spiegeleir

26 december 2018

18u41 1

Wie tijdens de kerstvakantie de expo Lang leve de muziek! in de Sint-Pietersabdij bezoekt, krijgt er heel wat extra’s bovenop. Vandaag konden kinderen hun held Bumba ontmoeten.

De kinderen en hun ouders gingen gretig op de foto met de Studio 100-figuur. Morgen donderdag is er een ontmoeting gepland met Mila van Ghost Rockers. Johan Verminnen op zijn beurt komt optreden op zaterdag 29 december. Op donderdag 3 januari is er een meet-and-greet met Kaatje. Zaterdag 5 januari zenden Radio 1 en Radio 2 live uit met optredens van onder meer Will Tura en Miguel Wiels. Op zondag 6 januari sluit Isabelle A het bijzondere programma af met een concert.

Lang Leve de Muziek! 60 jaar liedjes uit de Lage Landen brengt de mooiste liedjes, de leukste verhalen, memorabele televisiefragmenten en iconische collectiestukken samen in de Sint-Pietersabdij in Gent. Alle meet-and-greets en optredens zijn inbegrepen in het toegangsticket. De signeersessie met Miguel Wiels is gratis.