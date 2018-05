Kinderen gaan vlammen te lijf tijdens opendeurdag brandweer 14 mei 2018

Vonken en vuur dit weekend in de Roggestraat. De Gentse brandweer hield zaterdag en zondag opendeurdagen in de hoofdpost. Op het programma: rondleidingen door de kazerne en brandweerwagens, infostandjes... en demonstraties. De brandweermannen blusten een tuinhuis en toonden hoe je een frietketel moet doven. Daarna was het aan de talrijk opgedaagde kinderen om zelf van het echte werk te proeven. Of de majoor al enkele talentjes contacteerde, is niet geweten. (OSG/Foto Gianni Barbieux)