Kinderambassadeurs zetten gezinsvriendelijke Kinderfeesten in de kijker: “Magisch kerstdoolhof in Sint-Niklaaskerk” Yannick De Spiegeleir

12 december 2018

18u17 1 Gent Een kerstmarkt hoeft niet altijd rond glühwein en braadworsten te draaien. Dat bewijzen de Gentse Winterfeesten voor het derde jaar op rij met hun kindvriendelijk programma in samenwerking vzw Free-Time. Van een knuffelende draak tot een kerstdoolhof in de Sint-Niklaaskerk: de Winterfeesten bieden voor elk jonge bezoeker wat wils.

Gentse Winterfeesten op maat van kinderen? Organisator EMO vond de gedroomde partner in vzw Free-Time dat zich al 28 jaar inzet voor de organisatie van kinderkampen tijdens schoolvakanties, maar regelmatig ook kinderprojecten organiseert zoals de kinderstraat tijdens de Gentse Feesten.

Om alle activiteiten en initiatieven voor kinderen en ouders in de kijker te zetten, nemen EMO en vzw Free-Time drie kinderambassadeurs onder de arm. Al vloggend tonen Laure (11), Florian (10) en Minka (11) de Winterfeesten in al zijn facetten: van het reuzenrad tot de ijspiste.

Op verschillende tijdstippen is er animatie op kindermaat tijdens de kerstmarkt. Denk aan het maffe kapsalon Quoi?Fuur! dat stoere hanenkammen, maar ook autoracebanen en bloemstukjes legt in je kapsel of De Rondreizende Tovenaar die zijn grappige en magische kunsten toont aan het publiek.

Dé centrale uitvalsbasis voor kinderen en gezinnen is dit jaar opnieuw de Sint-Niklaaskerk. “Gedurende drie weken, van 19 december tot 6 januari, verandert de kerk in een magisch kerstdoolhof”, zegt Dirk Schockaert vrijetijdsmanager van vzw Free-Time. De opbouw begint morgen al. Verwacht je aan een doolhof met feeërieke decoraties en lichtjes, magische illusies en leuke spelletjes voor kinderen van alle leeftijden. Er is een volledig nieuw verhaal samengesteld met onder andere een escape room en een hindernissenparcours. Om nog meer in te zetten op kindvriendelijkheid is er een buggyparking en een dienst waar ouders gratis een kinderwagen kunnen ontlenen.

De toegangsprijs voor het Land van W’ijs bedraagt 6 euro. Voor groepen van 4 personen betaal je 5 euro en 1,2 euro voor mensen met een Uitpas kansentarief. Met een Winterfeesten-combiticket komt een bezoekje nog goedkoper uit. Dat ticket kost 20 euro en omvat een rit op het reuzenrad, een rondje op de kindermolen, een schaatsbeurt, een bezoek aan het kinderdorp Het Land van W’ijs en een drankje.

Ook de allerkleinsten worden niet vergeten tijdens de Gentse Winterfeesten. Speciaal voor hen is er een gratis babyspot. “Hier bieden we de mogelijkheid om baby’s rustig en in een verwarmde omgeving te verversen en afgeschermd borstvoeding te geven”, zegt Schockaert.

Daarnaast zijn bepaalde standen van de kerstmarkt aangepast aan de noden van kinderen met kleurrijke opstapjes zodat ook zij een blik kunnen werpen in het kraam. Animatoren van vzw Free-Time bieden extra animatie op de openluchtijspiste. Ze leren kinderen behendig schaatsen aan de hand van leuke spelletjes elke woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur. Tot slot is er ook nog het kindertheaterfestival Spekken dat tijdens de kerstvakantie 23 kleuter- en kindervoorstellingen programmeert in verschillende theaterzalen. Meer info via www.spekken.be.