Kind (6) met heet mes bewerkt als straf 08 februari 2018

Een 'pedagogische tik' is voor sommige ouders onvoldoende om een kind te straffen. Zo zijn gisteren een Somalische vrouw en haar partner uit Gent veroordeeld voor onmenselijke behandeling van hun drie kinderen. De moeder kreeg achttien maanden cel met uitstel, haar partner een jaar met uitstel. De kinderen werden jarenlang erg zwaar aangepakt, met een triest dieptepunt voor een 6-jarige jongetje als gevolg. Omdat hij een steentje gegooid had naar een voorbijrijdende wagen, beloofde de stiefvader de chauffeur dat hij het kind op gepaste wijze zou straffen. De man haalde een mes boven, verhitte dat en drukte het daarna op het been van het kind. De vrouw en haar man probeerden zich weg te steken achter de opvoedingswijze in een andere cultuur, maar daar had de rechter geen oren naar. "Een cultuurverschil kan geenszins een dergelijke behandeling verantwoorden", aldus de rechter. De oudste dochter, die ook jarenlang slagen had gekregen, stond gisteren als slachtoffer in een andere zaak voor de rechter. Zo had ze onder meer haar vader en drie broers, van wie twee minderjarige, beschuldigd van verkrachting. De vader van het kind riskeerde 7 jaar cel, de meerderjarige broer 4 jaar. Ze werden echter over de hele lijn vrijgesproken. "De medische stukken waren niet afdoende en het dossier kende te veel tegenstrijdigheden, waardoor de vrijspraak volgde", zegt advocaat Jeroen Van Kerrebroeck, die de meerderjarige zoon verdedigde. (JEW)