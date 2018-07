Kind (5) zit drie kwartier in warme auto op parking Carrefour 30 juli 2018

Op de parking van de Carrefour in Oostakker heeft de politie zaterdag rond 17.45 uur een 5-jarig kind moeten bevrijden uit een geparkeerde auto. Het kindje had 45 minuten opgesloten gezeten in een zwarte Mercedes-Benz. Voorbijgangers hadden de politie verwittigd, die ter plaatse kwam met een ziekenwagen. Het kindje kon veilig en gezond uit de wagen bevrijd worden. Vermoedelijk waren de ouders aan het shoppen in de Carrefour. Zij kregen alvast een ferme uitbrander van de politie. Op het moment van de feiten was het nog 26 graden in Oostakker. Bij die temperatuur kan het na veertig minuten 48 graden worden in de auto, zeker als het om een zwarte wagen gaat. Bij een lichaamstemperatuur van 39 graden kan al oververhitting optreden en 42 graden kan zelfs dodelijk zijn voor baby's. De hersenen stoppen met werken en orgaanfuncties vallen uit.





Welke straf de ouders riskeren, is niet duidelijk. "Het is moeilijk daarover al uitsluitsel te geven", zegt woordvoerster Liesbeth De Pauw van de politie Gent. "Er wordt een proces-verbaal opgemaakt, daarna moet de rechtbank beslissen of de ouders vervolgd worden." (JEW/DJG)