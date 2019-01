Kind (10) naar ziekenhuis nadat vrachtwagen over zijn voeten rijdt, chauffeur wordt gezocht Wouter Spillebeen

17 januari 2019

13u48 13 Gent Een 10-jarig jongentje is donderdagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat een vrachtwagen over zijn voeten reed in de Brusselsepoortstraat in Gent. De chauffeur reed daarna verder. “Waarschijnlijk had hij niets gemerkt”, vermoedt de politie.

Het ongeval gebeurde rond 8.05 uur donderdagochtend. Het jongentje wandelde in de Brusselsepoortstraat en wilde ter hoogte van het kruispunt met de Keizervest de straat oversteken. Hij stond klaar aan de oversteekplaats toen een vrachtwagenchauffeur die ook op het kruispunt reed passeerde. De vrachtwagen reed over de voeten van het jongetje en reed daarna verder. De politie kan nog niet met zekerheid zeggen of het jongentje eventueel de straat op stapte toen de vrachtwagen al aan het passeren was.

De politie is nog op zoek naar de chauffeur. “Waarschijnlijk had hij niets gezien of gemerkt”, klinkt het. “We gaan op dit moment niet uit van een vluchtmisdrijf.” Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen lanceert de politie een oproep naar getuigen van het ongeval en naar de chauffeur zelf. “Een vrachtwagenchauffeur die op dat moment op het kruispunt passeerde en denkt dat hij de betrokkene kan zijn, mag zich steeds melden.” Verschillende getuigen hebben al een verklaring afgelegd bij de politie, maar dat is voorlopig niet voldoende, volgens de politie. “Eventuele getuigen die een beschrijving kunnen geven van de vrachtwagen of bestuurders die denken misschien in aanmerking te komen als chauffeur van de vrachtwagen, mogen zich melden op het nummer 09 266 61 11", aldus de Gentse politie.

Zware verwondingen

Het jongetje had zware verwondingen aan de voeten en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. Hij had geluk: als de vrachtwagen zijn lichaam had geraakt, was hij er veel erger aan toe geweest.

Het kind was op weg naar school, maar scholen in de omgeving zijn niet op de hoogte van het ongeval. Het is dus nog niet duidelijk of de jongen in de buurt op school zit.