KI Gent hoort onderzoeksrechter over procedurefout in corruptie-onderzoek Audenaert Jeffrey Dujardin

06 november 2018

18u59

Bron: Belga 0 Gent In het corruptie-onderzoek rond ex-politiebaas Glenn Audenaert heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) dinsdag de onderzoeksrechter in de zaak gehoord over een procedurefout. Het Gentse parket-generaal ontdekte na jaren onderzoek pas dat de onderzoeksrechter in zijn vorige functie als openbaar aanklager ook was opgetreden in de zaak.

Audenaert werd in 2012 door de onderzoeksrechter in Dendermonde in verdenking gesteld van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte. In september 2015 werd hij ook in verdenking gesteld van passieve corruptie en witwassen. Hij werd toen vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het is in het kader van dat onderzoek, dat onder meer draait rond de verhuis van de federale politie naar het voormalige Rijksadministratief Centrum in Brussel, dat ook de Nederlandse vastgoedmagnaat Frank Zweegers opgepakt werd. Zijn vastgoedbedrijf Breevast is eigenaar van het gebouw. In hetzelfde onderzoek werd in maart vorig jaar ook de lobbyist Koen Blijweert opgepakt, maar hij werd kort daarna vrijgelaten onder voorwaarden om gezondheidsredenen.

De Tijd meldde in september dat het parket-generaal de potentieel zware procedurefout ontdekt had. “Het probleem is dat de onderzoeksrechter die het dossier behandelt, Emmanuel Böting, in zijn vorige functie als openbaar aanklager al in het dossier tegen Audenaert is tussengekomen. Hij stelde als parketmagistraat het kantschrift op waarmee de opdracht is gegeven het ‘aanvankelijk proces-verbaal’ op te stellen. Daarna zetten andere openbaar aanklagers de zaak verder. Een andere onderzoeksrechter, Paul De Bruecker, voerde het gerechtelijk onderzoek vanaf februari 2012, maar ging eind 2015 met pensioen. Toen Böting als nieuwe onderzoeksrechter de fakkel overnam, werd over het hoofd gezien dat hij in zijn vorige job al was tussengekomen in de zaak”, aldus de krant.

Verwacht wordt dat de zaak met een sisser zal aflopen. Als de procedurefout niet zorgt voor zuivering van bewijsmateriaal, dan zorgt de overschrijding van de redelijke termijn voor een afgezwakte strafmaat, als het ooit tot een proces komt. Het parket-generaal en de advocaten van de verdachten willen geen commentaar geven op de zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling.