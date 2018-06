Kevin eerst naar Drongen, dan naar Rusland 02 juni 2018

Op de voetbalterreinen van Drongen vindt zondag opnieuw de Kevin De Bruyne-Cup plaats. De Rode Duivel is peter van het tornooi in zijn geboortedorp, waar zijn ouders nog steeds wonen. Voor de tweede keer zal Kevin zelf aanwezig zijn, een opsteker voor de organisatoren. Ook zijn manager Pep Guardiola zal er zijn, maar dat was al langer geweten. Kevin zelf bevestigde pas gisteravond. (VDS)