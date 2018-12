Keurslagerij Abel weer open na brand in kelder Wouter Spillebeen en Sam Ooghe

17 december 2018

14u52 3 Gent Keurslagerij Abel in Ledeberg was eind oktober nog maar net weer open na een lange renovatie toen de eigenaars alweer de deur moesten sluiten door een brand in de kelder. Maandag ging de slagerij eindelijk weer open. “Het doet deugd dat de vaste klanten bij ons zijn gebleven.”

Uitbater Wim Van den Abeele is opgelucht nu zijn slagerij in de Ledebergstraat weer klanten kan bedienen. Op 22 oktober veroorzaakte een brand in het ventilatiesysteem in de kelder rookschade in het hele gebouw. “Nadat de verzekering langskwam en alles geregeld werd, heeft een firma veertien dagen gepoetst om de slagerij weer proper te krijgen”, zegt Wim.

Op tijd voor de feestdagen

Gelukkig zijn de klanten niet weggebleven. “Veel vaste klanten gingen tijdelijk naar onze andere winkels in Mariakerke en Sint-Amandsberg. Het doet deugd om te zien dat ze bij ons zijn gebleven.” Ook op de ochtend van de heropening stroomden de klanten meteen toe. “Sommigen stonden hier elke dag aan de deur om te kijken of we alweer open waren.”

In de kelder gaan intussen nog een paar werkzaamheden door, maar de slagerij is weer volledig operationeel. “Net op tijd voor de feestdagen”, merkt Wim op. “Mijn vrouw hangt al de hele dag aan de lijn om bestellingen op te nemen. Dus de zaken gaan weer goed nu.”