Keuken volledig uitgebrand 12 mei 2018

In een flatgebouw in de Carneoolstraat in Gent is donderdag rond 14 uur een zware brand uitgebroken. De brand ontstond in de keuken van een appartement op de derde verdieping. De keuken brandde volledig uit waarna de flat volledig onder de rook zette. "De bewoners hebben nog geprobeerd om de brand te blussen, maar slaagde daar niet in. Onze ploegen kwamen ter plaatse en hadden de brand snel onder controle. Er vielen geen gewonden", zegt brandweerwoordvoerder Björn Bryon. (DVL/DJG)