Keuken vat vuur terwijl bewoner (83) in de tuin werkt bij buren Jeroen Desmecht

14 november 2018

13u47 0 Gent De brandweer moest dinsdagmiddag uitrukken voor een brand in een rijwoning in ’t Huidevetterken in Gent. Aanleiding was een vergeten oude frietketel op een gasvuur. François De Smedt, bewoner van het huis, was ondertussen aan het tuinieren bij de buren. Niemand raakte gewond.

François was bij de buren in de tuin de bladeren aan het opvegen. “Ik doe dat vaak als ik mij verveel”, zegt de man, “Zeker als het goed weer is, dan drinken we samen nog een kop koffie en heb ik ook mijn activiteit gehad.” Een voorbijganger merkte de brand rond 15.00 uur op en belde meteen naar de brandweer.

Tijdelijk onbewoonbaar

De brand ontstond in een oude frietketel die op een gasvuur stond. Er vielen geen gewonden, maar het huis is nu wel tijdelijk onbewoonbaar. Het rijhuis liep door de brand ernstige rook- en roetschade op. Door de hitte zijn ook de wand- en plafondbekleding in de keuken beginnen smelten. “Het zal nog wel een week duren voor hij er terug in kan trekken” weet de dochter van François. “In de tussentijd woont hij bij ons.”

Het vuur stopte na een kwartiertje uit zichzelf met branden omdat er te weinig zuurstof in de ruimte was. “We hebben geluk gehad dat er geen ramen of deuren openstonden, anders had het er veel erger kunnen aflopen”, aldus de dochter van François. Ook de CO-waarden in het huis werden gemeten, maar die waren negatief. De situatie was een twintigtal minuten later al onder controle. Door de interventie was ‘t Huidevetterken tijdelijk afgesloten voor verkeer.