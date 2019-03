Kettingbotsing met drie wagens op de fly-over: een persoon lichtgewond JDG

11 maart 2019

19u53 0 Gent Drie wagens raakten maandag betrokken bij een kettingbotsing op de fly-over (B401), aan de splitsing om richting Kortrijk of richting Antwerpen te rijden. Eén persoon raakte hierbij lichtgewond.

De kettingbotsing vond rond 16 uur plaats. Bij het ongeval waren in totaal drie wagens betrokken. Er was heel wat materiële schade, maar uiteindelijk geraakte maar één persoon lichtgewond bij het incident. Enkele omstaanders waren gestopt om de getroffen bestuurders en inzittenden te helpen. Door het ongeval was er tijdelijk verkeershinder voor wie richting Kortrijk wou. Richting Antwerpen kon het verkeer wel vlot passeren.