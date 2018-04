Ketamine kent steile opmars VORIG JAAR TROF POLITIE DRUG 82 KEER AAN, IN 2016 MAAR 27 KEER SAM OOGHE

04 april 2018

02u58 0 Gent De Gentse politie is bezorgd over het toenemende gebruik van ketamine. In 2016 trof de politie de drug 27 keer aan, in 2017 was dat 82 keer. "Doe het niet", waarschuwt een Gentse die experimenteerde met de drug. "Elke milligram te veel kan fataal zijn."

De opkomst van ketamine in Vlaanderen is een relatief nieuw verschijnsel. Oorspronkelijk was het een verdovingsmiddel voor paarden. Aan het einde van de vorige eeuw drong het als recreatiedrug Europa binnen. Aanvankelijk zonder veel succes: in 2003 had amper één procent van de uitgaande jongeren in Vlaanderen ketamine gebruikt in het laatste jaar. Vandaag is dat volgens cijfers van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD) al zeker vijf procent. Volgens VAD is gebruik in belangrijke mate verborgen, waardoor de werkelijke cijfers hoger liggen.





Ook in het Gentse uitgaansmilieu maakt ketamine zijn opwachting. Het aantal vaststellingen van de politie steeg in één jaar van 27 naar 82. Advocaat Jeroen Van Kerrebroeck waarschuwde onlangs nog voor de gevaren van ketamine. "O zo gevaarlijk, en veel te gemakkelijk te verkrijgen", wist hij. Zijn cliënt was een dealer die zélf verslaafd geraakt was. Vorig jaar viel zeker één dode door ketamine in Gent.





Een Gentse van 24 jaar oud experimenteerde met de drug en doet haar verhaal. "Ik kende 'ket' al, maar kwam er vorige zomer mee in contact. Intussen heb ik het zo'n viertal keer gebruikt. Het is redelijk courant geworden in mijn sociale kring. We snuiven het of nemen het in via een neusspray."





De effecten van ketamine zijn intenser dan van pakweg alcohol. "De waarneming wordt vervormd, en de gebruiker kan hallucinaties ondergaan", vertelt Tom Evenepoel van de Druglijn. "Het probleem is dat trippen snel flippen wordt." Gebruikers kunnen in de zogenaamde 'k-hole' belanden, een ervaring waarbij het lichaam los lijkt te komen van de waarneming. Er is ook bewijs van chronische schade aan de urineleiders en de blaas. "En ketamine is enorm verslavend", voegt de anonieme gebruikster toe. "Enkele van mijn vrienden kunnen niet meer zonder. Eén goede raad: doe het niet. Het is moeilijk te doseren. Elke milligram te veel kan fataal zijn. Ik ben zelf ook eens 'KO' gegaan. En ik heb al een vriendin uit de club moeten sleuren omdat ze weg was van de wereld."





De politie merkt dat een stijgend aantal bestuurders onder invloed van drugs achter het stuur kruipt. In 2016 waren dat er 84, vorig jaar 155. Of ze al ketaminegebruikers betrapte in de wagen, is niet bekend. Het aantal vastgestelde drugsdelicten in Gent blijft stabiel en ligt beduidend lager dan in 2014.