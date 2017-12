Kerstparade met 164 verlichte tractoren 02u31 0 James Arthur De toeschouwers bewonderen de verlichte tractoren die door de straten van de deelgemeente trekken.

De inwoners van Desteldonk zijn gisteren een hele dag in de weer geweest met kerstverlichting, rendieren en kerstmannen.





De Gentse deelgemeente heeft een mooie traditie om rond Kerstmis samen buiten te komen voor een verlichte kerstparade. Die is een beetje vergelijkbaar met de VTM-parade van vroeger door de binnenstad, maar dan met minder bekende Vlamingen en meer tractors. In totaal stelden 164 landbouwers uit de regio hun machines ter beschikking voor de parade. Een nieuwe maar een mooie kerstgewoonte.





(EDG)





James Arthur Deze tractor is uitgedost met een verlichte kerstboom.