Kerstmarkt heeft er met twee miljoen bezoekers goede editie op zitten Verdeeldheid over al dan niet inkorten van de periode Sabine Van Damme

06 januari 2019

17u28 0 Gent De Gentse Winterfeesten zijn voorbij, het hele kerstgebeuren wordt na 4 weken afgebroken. En dat moet snel gaan, volgende zondag vindt op het Emile Braunplein al de nieuwjaarsreceptie voor de Gentenaars plaats. De standhouders zijn tevreden over deze editie, maar over het al dan niet inkorten van de feesten bestaat onenigheid.

Het is druk geweest, tot zelfs heel druk, op de Gentse Winterfeesten. Het was niet te koud, het heeft nauwelijks geregend. De organisatoren schatten dat er 2 miljoen bezoekers zijn geweest, met tot 90.000 passanten op de drukste dagen. Een record, en dus zijn de standhouders tevreden. Ze hebben er een goed jaar op zitten. “Ik heb goed gewerkt”, zegt Lachkas Mailuod, die op de Korenmarkt soep, gestreken mastellen en chili con carne verkocht. “Voor mij mag alles blijven zoals het nu is. Langer moet het niet, maar korter ook niet.”

Daar is Anneke Weyn het niet mee eens. Zij verkocht sjaals, handschoenen en mutsen op het Sint-Baafsplein. “Die laatste paar dagen zijn er voor mij echt te veel aan”, zegt ze. “Eens de toeristen weg zijn, keldert ook de verkoop. Wij moeten het echt van de toeristen hebben, die hier onbezorgd rondlopen, en erop uit zijn om dingen te kopen. Als de kerstmarkt korter moet, dan zouden ze beter een paar dagen later beginnen, en een paar dagen vroeger stoppen. De eerste of de laatste week volledig afschaffen zou geen goed idee zijn.”

In het bestuursakkoord van de stad staat dat de druk op de binnenstad en haar bewoners te groot is, en dat het aantal evenementen moet beperkt worden. Het inkorten van de Gentse Winterfeesten met één week is een concreet actiepunt. De volgende Winterfeesten, eind 2019, zullen er nog exact hetzelfde uitzien en even lang duren als deze editie. Daarna wordt het contract opnieuw onderhandeld. Dan kunnen ook andere organisatoren hun kans wagen.