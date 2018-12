Kerstman huist nog tot 6 januari in de Sint-Niklaaskerk Erik De Troyer

19 december 2018

Vandaag opende in de Sint-Niklaaskerk het Land Van W’ijs. De Kerstman neemt daar nog tot het einde van de kerstmarkt zijn intrek, maar opgelet je kan er ook opgesloten worden. “Het is een combinatie van een doolhof, een escape room en het huis van de Kerstman. De kerk werd op een week tijd omgebouwd. Een intensief werk. We verwachten dat het de komende weken heel druk kan zijn hier. Vorig jaar kwamen 15.000 menden de Kerstman bezoeken. Wie het graag wat minder druk heeft kan in de laatste week van de kerstmarkt nog langs komen. Dan neemt de drukte meestal af”, zegt organisator en tijdelijke kerstelf Stijn Verbeure van Free-Time. Halverwege is er een escape room gevestigd. Daar kunnen kinderen hun ouders, broer of zus even opsluiten. Door opdrachten uit te voeren kan men drie sloten openen en het familielid bevrijden. Het Land Van W’ijs is elke dag geopend. Een ticket kost 6 euro. Wie met vier komt betaalt 5 euro per persoon. Er zijn ook kortingstarieven.