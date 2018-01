Kerstboomverbranders zoeken opvolgers 02u33 0 Foto James Arthur Nog een kerstboom, het vuur brandt vijf uur.

De Kerstboomverbranding op het grasveld aan de brug van Mariakerke, vlakbij het postgebouw, was zaterdagavond naar goede gewoonte weer een succes. Om de traditie niet verloren te laten gaan, zoeken de organisatoren opvolgers. "We zijn met initiatief gestart in 2002", zegt Tom Oosterlinck, "en plots zijn we 17 jaar verder. Het organisatiecomité bestaat vooral uit een groep vrienden, ex-Chiroleden, maar sommigen haken af. En daarom zoeken we nu een vriendengroep of vereniging die dit initiatief wil verderzetten. Kerstboomverbrandingen liggen onder vuur, maar de stad heeft beloofd dat ze niet worden afgeschaft. Als we echter een jaar geen vergunning aanvragen, zullen we er het jaar nadien ook geen meer krijgen". Het gebeuren is simpel en leuk. De hele zaterdag rijden ploegen rond om kerstbomen op te halen. Om 19 uur wordt een hele stapel in brand gestoken, en er is altijd genoeg kerstboomvoorraad om het vuur tot middernacht in gang te houden. Aan de kant staan een drankkraam, een eetkraam en een hoop gezellige kleine vuurtjes om rond te zitten. Elk jaar passeert er 600 man. Wie wil meewerken aan de kerstboomverbranding, kan contact opnemen met tom.oosterlinck@telenet.be (VDS)