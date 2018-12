Kerstbaby’s zien het levenslicht in Gentse materniteiten Yannick De Spiegeleir

25 december 2018

17u43 0 Gent Kerstmis werd vandaag dubbel gevierd door een aantal Gentse gezinnen. In het verloskwartier van het AZ Jan Palfijn kwam de kleine Mathia Lin op kerstavond om 23.55 uur als eerste kerstbaby ter wereld.

Mama Chou Pim moest heel wat “arbeid leveren” voor haar zoontje iets voor middernacht ter wereld kwam. “We vieren Kerst niet thuis, maar Mathia was wel uitgerekend voor 24 december”, getuigt de kersverse moeder. Nog in Jan Palfijn zag kerstekind Mouna om 4 uur het levenslicht. Vader Djellel en moeder Hasna verwelkomen zo hun derde dochtertje. “We zijn van Algerijnse afkomst dus we hebben geen band met Kerstmis, maar het is wel fijn dat Mouna op een Belgische feestdag verjaart.”

Ook in het UZ Gent zag een kerstbaby het levenslicht. Astrid Jacobs beviel om 9.45 uur van de kleine Amaryllis. “Ze was uitgerekend voor 3 januari, maar het is wel speciaal dat ze op Kerstmis geboren is. Al heeft mijn vrouw wel een nicht die ook op kerst verjaart waardoor sommige mensen haar verjaardag soms vergeten. We hopen dat ons dochtertje daar van bespaard blijft”, zegt de trotse vader Jan Weymeis. Ook in de materniteit van Maria Middelares bevielen twee mama’s vandaag van een baby. Het moederhuis van het AZ Sint-Lucas spant de kroon met drie kerstkindjes.