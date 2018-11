Kerst is in de stad, want de lichtjes branden Sabine Van Damme

30 november 2018

22u13 0 Gent Sinds deze avond baadt Gent in een zee van kerstverichting. Op de opening van de Gentse Winterfeesten is het nog een weekje wachten, maar we kunnen alvast in de juiste stemming komen.

PUUR GENT zorgt sinds 2015 voor de kerstverlichting in het centrum én in de deelgemeenten. Deze winter wordt nog eens 406.000 euro geïnvesteerd in de optimalisatie van de bestaande belichting. Er zijn ook enkele nieuwigheden, zoals een grote kerstboom op het kruispunt van de Lange Violettestraat en de Brusselsepoortstraat, een 3D-boom in de Kouterdreef, nieuwe verlichting aan Joremaaie, negen kleine kerstbomen aan de reling van de Kraanlei en grote 3D-ballen aan de boom op het kruispunt van de Limburgstraat en het Maaseikplein.

Op de Vrijdagmarkt, het Ledebergplein en de Koningin Elisabethlaan is de boomverlichting aangepast. Aan Gras- en Korenlei komen nieuwe lichtornamenten aan de straatlantaarns. Net als vorig jaar zal de Kouter baden in het licht met de feeërieke verlichte kiosk en twee grote 3D-herten.

In totaal zijn er in Gent nu 277 overspanningen, 35 kerstbomen, drie 3D-bomen, twee grote verlichte herten en twee verlichte kiosken (Oostakker en Kouter) om het winterse straatbeeld op te smukken. Op 21 plaatsen komen er slingers in de loofbomen.