Kerk Muide te koop voor 275.000 euro BISSCHOP ZAL ZELF BESLISSEN AAN WIE ER WORDT VERKOCHT YANNICK DE SPIEGELEIR & SABINE VAN DAMME

02u53 0 James Arthur Pastoor Jürgen François in zijn kerk. Gent Nu de kerk van de wijk Muide op de lijst met herbestemmingen staat, wordt ze verkocht, gewoon via een immosite. Toch houdt de kerkfabriek de touwtjes nog in handen. De bisschop zelf zal bekijken welke toekomstplannen de kandidaat-kopers hebben voor de kerk, en op basis daarvan beslissen aan wie het gebouw verkocht wordt.

Het is met pijn in het hart dat pastoor Jürgen François afscheid zal nemen van zijn kerk. Het kerkgebouw langs de Meulesteedsesteenweg heeft een rijke geschiedenis. Bij de kerk hoorde oorspronkelijk een kleuterschool, en de cluster breidde al snel uit met een bibliotheek, een meisjespatronaat, avondschool en veel meer. In 1909 werd Sint-Theresia van Avila een echte parochie. Tot nu dus. "Vroeger was dit een echte havenbuurt", vertelt de pastoor. "De laatste jaren is de buurt veranderd. De bevolking is ouder geworden, en het aantal parochianen kromp. Daarom is beslist deze kerk op de lijst van herbestemmingen te zetten. Onze zondagsdiensten vinden sinds juni plaats in de kerk in de Sint-Salvatorstraat. Maar onze kerk hier is wel nog steeds officieel een kerk. Dat blijft zo tot ze verkocht is. Uitvaarten of dopen kunnen hier nog steeds, als de mensen dat willen."





James Arthur De kerk van de wijk Muide.

In perfecte staat

Het kerkgebouw is niet bijzonder groot, maar het verkeert wel in perfecte staat. In 2013 werd zelfs het dak nog gerestaureerd. Het hoofdgebouw is 350 vierkante meter groot, achter het altaar staat nog een bijgebouwtje van 60 vierkante meter. Links van de kerk stond het klooster, dat vorig jaar werd afgebroken. Rechts staat de pastorie, die intussen werd omgebouwd tot gezinswoning. Voor de kerk is er een klein, afgesloten pleintje. Wie de oorspronkelijke architect van het gebouw is, is onbekend. In 1939 waren er wel verbouwingswerken naar de hand van architect Bressers. Zo werden onder meer biechtstoelen ingemetst. De kerk Sint-Theresia van Avila is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als bouwkundig relict. Daarom mag er niet om het even wat gebeuren met het gebouw, op bouwkundig vlak dan. Ook qua herbestemming houdt de kerkfabriek de touwtjes in handen. Zij beslissen over de toekomst van het gebouw.





Meteen veel reactie

"De kerk wordt volgens een strikte procedure verkocht", legt Tim Moens van Vastgoedmakelaars De Fooz uit. "Wie de kerk wil kopen, moet voor 9 april onder gesloten omslag een toekomstvisie voor de kerk indienen. Daarin moet duidelijk staan uitgelegd welke bestemming de kerk zal krijgen, en hoe het gebouw gebruikt zal worden. De Bisschop zelf zal alle voorstellen bekijken, en beslissen welke zaken wel en niet kunnen. Wordt er meer dan één voorstel weerhouden, dan kunnen de kandidaten tegen elkaar op bieden. De instelprijs bedraagt 275.000 euro." Moens zegt dat er meteen veel reactie kwam op het te koop aanbieden van de kerk. "Concrete voorstellen zijn er uiteraard nog niet, maar heel wat mensen willen het gebouw graag bezichtigen."





De wijk Muide-Meulestede heeft nog een kerkje, vlak bij Meulestede-brug, maar ook dat wordt niet meer gebruikt voor erediensten. Het is eigendom van de stad, die er een culturele functie wil aan geven.





Alle info over de kerk die te koop staat: www.defooz.com